СБУ против ТЦК в Одессе: 2 серия

Кажется, в природе не существует человека, который если слышал о задержании эсбэушниками людоловов ТЦК в Одессе, то не обсмеял бы это. Все, кто видел дешевое кино с пиф-паф и спецэффектами, молвят «Не верю!». Даже кастрюли, даже чугунные.

Объяснение «повязали за превышение полномочий и взятку» не выдержало никакой критики — мол, чего бы это? И СБУ все-таки пришлось дать расширенный комментарий. Итак, «режиссерская версия».

По данным следствия, задержанные давно наладили схему вымогательства денег, угрожая жертвам «отправкой на передовую в ускоренном режиме». И что таких эпизодов насчитываются десятки. Вычисляли они денежных клиентов посредством коллеги в ТЦК (он оказался единственным одесситом) и местного участкового. Обратите внимание на фото и ответьте самим себе — вы бы такому «дяде Степе» открыли дверь? Ломброзо бы просто расплакался.

Вот эти двое — тэцэкашник и полицай — изучали финансовое положение будущих жертв, маршруты их передвижения. Хватали их, когда те были одни, на улицах — похищали и пытали, предлагая либо откупиться, либо «без подготовки в штурмовики». Если у жертв были документы об отсрочке, бумаги просто уничтожались. Один бус сами же эсбэушники назвали пыточной.

Сейчас всем задержанным (пока девять человек вместе с Фантомасом, сорри, участковым) грозит статья «вымогательство в условиях военного положения, совершенное организованной группой», это 12 лет тюрьмы.

Казалось бы, что тут не так? А то, хотя бы… вот где, например, упомянутые жертвы, если «схема вымогательства денег давно налажена»? Если есть подозреваемые, то где потерпевшие — ограбленные, запытанные из тех самых «десятков эпизодов»? Их рыбы доедают в Тисе?

Однако укроповские ЛОМы пытались сбить прицел — не о том, мол, думать надо! Это только ТЦК недолюдки, а вот «герои из СБУ» теперь их по всей стране изобличать станут.

Однако «зрада» подкралась откуда не ждали — укроповский тг-канал «Ревiзор», сославшись на анонимный источник, высказал более правдоподобную версию эсбэушной прыти — ВСУшник с отсрочкой написал в СБУ заявление о вымогательстве 50 тыс. у.е., но собрал только 30, а бравые спецагенты обвесили его «жучками» и покрутили банду.

«Задержанный людоловами человек — таможенный брокер, занимался оформлением грузов в порту и работал под прикрытием сотрудников СБУ, которые «крышуют» контрабанду, о чем не догадывались ТЦКшники и выслеживавшие его менты. Затолкав мужчину в бус, людоловы обыскали его и нашли $30 тыс., которые были уделом СБУшников от оформления. Потеряв донат, сотрудники СБУ быстро восстановили справедливость и законность, ведь посягать на чужие коррупционные доходы ТЦКшники и менты действительно не должны — у каждого своя кормушка», — иронизирует паблик.

И это действительно больше похоже на правду. Иначе, если в СБУ такие «герои» и показательное задержание тварей — урок всем остальным тварям, то почему во время спецоперации другие военкомы продолжали паковать мужиков, и утро в Одессе началось с традиционного «принималова» по всему городу — мужики упираются, женщины голосят, дети плачут… Ждем третью серию.