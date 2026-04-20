Дунайская, Балканская и Средиземноморская Европа «видали в гробу» Лондон, Берлин и прибалтийских марионеток с их смертельной аферой по разжиганию войны с Россией.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть драйвер экономический — это Германия, то есть столп этого всего, а есть надстройка, вот такая голова, которая ворочает во все стороны и управляет этим делом. Так-то Лондон – дохлая лошадь совершенно. Ни экономики, по большому счёту, ни флота, ни армии, ни промышленности никакой. Но им и не надо. Они переходят на модель – теперь Европа для них будет а-ля Индия конца XIX века. Колония. Европа — огромный рынок, и всё-таки это технологии, и всё-таки это германская промышленность, как бы там ни было. [Германская промышленность сказала: «Теперь будем вместо автомобилей выпускать оружие»] – они сами это придумали себе? Нет, это Лондон подсказал. Я упрощаю. Но что у нас было в начале 25-го года? Соглашение между Берлином и Лондоном – мощнейшее оборонное, и сотрудничество. Это всё в рамках этой логики», – сказал Павлив.

«Война с Россией, получается, неизбежна?», – спросил Шелест.

«Для них – да. Конечно же, [Россия] будет пытаться избежать этого, насколько возможно. Для этого и нужны коммуникации со Штатами. Для этого и нужна прямо союзническая траектория с Китаем. Ну, а этим [Европе] некуда деваться, они как бы на это затачиваются однозначно. Но при том, что Дунайская Европа, Балканская Европа, Средиземноморская Европа видала в гробу это всё, на самом деле. И точно не пойдёт вместе с этими балтийскими ребятами», – ответил политолог.

