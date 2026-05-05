Мерц помогает транснационалам грабить Украину 

Игорь Шкапа.  
05.05.2026 14:41
  (Мск) , Киев
Война, Германия, Дзен, Сельское хозяйство, Украина, Финансы


Транснациональная корпорация «БлэкРок» под видом якобы помощи Украине занимается ее откровенным грабежом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля минобороны Украины Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт объяснил, почему канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на кричащие экономические проблемы в его стране, продолжает отправлять деньги в Украину.

«Все очень просто. Мерц – бывший главный начальник филиала «БлэкРок», транснациональной инвестиционной корпорации в Германии. А «БлэкРок» владеет четвертью или третью украинского внешнего долга и получает по долговым бумагам огромные проценты, сколько они не получают ни по каким другим векселям. Им выгодно, чтобы в Украину заходили кредиты, и чтобы эти кредиты возвращались «БлэкРоку» в виде купонов за долги», – подчеркнул он.

Он предложил вспомнить «радостную рожу Зеленского» во время подписания с соглашения с «БлэкРок» о якобы инвестировании денег в Украину.

«Правда, инвестирование накрылось медным тазом, но зато агрохолдинги иностранные, доля в которых принадлежит «БлэкРок», добросовестно забирают украинскую землю, в том числе за долги. Мы пока этого не знаем, аудит не провели, но я вас убеждаю: скорее всего, украинские земли им отходит за надутые долги», – резюмировал Гольдарб.

