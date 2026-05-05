На фронте СВО ведётся очень жёстко. С ударами вглубь надо что-то менять – подполковник ЛНР

Сергей Вредников.  
05.05.2026 13:55
  (Мск) , Луганск
Среди росссийких бойцов уже абсолютно все говорят, что пора менять тактику и стратегию ведения СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разделяете ли и фиксируете настроения, о которых упомянул Сладков – непонимание у бойцов мягкого стиля ведения СВО на фоне ужесточения налётов дронов ВСУ на российские территории», – озвучил подполковник вопрос «ПолитНавигатора».

Он возразил, что судя по общению с бойцами, которые работают на ЛБС, СВО там ведётся очень жёстко, увеличилось в разы применение КАБов и ФАБов.

«Касаемо налётов на Украину – именно в этом понимании мягкий стиль СВО, и не наносятся удары по тем объектам, по которым нам бы хотелось, здесь, наверное, нашему командованию лучше знать, когда и куда наносить удары. И каких-то упаднических настроений наших бойцов я не видел. Конечно, никто не радуется тому, что сейчас налёты дронов ВФУ на российские территории увеличились в разы, но, ещё раз, упаднических настроений у бойцов нет, бойцы мотивированы.

Посмотрим, как будет дальше. Конечно, абсолютно все уже говорят, что нужно как-то менять тактику и стратегию нашему командованию. Я думаю, всё-таки к этому придём», – добавил Марочко.

Ранее военкор Александр Сладков заявлял, что, возможно, в зоне СВО всё идёт по плану, но вопросы у общественности копятся.

