«Нам не хватит резервов и на Сумы, и на Донецкую область» – Арестович
Россия пытается вынудить украинское командование перебросить свои немногочисленные резервы из Донецкой области на другие направления.
Об этом беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (в реестре экстремистов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Под Сумами происходит попытка размотать украинские резервы. Они сейчас предпринимают любые меры, чтобы заставить нас снять войска с фронта.
А мы в этом смысле очень сильно предсказуемые, потому что Зеленский и его окружение крайне болезненно относятся к вопросам наличия противника и его успехов, хотя бы тактических, на северной границе.
Поэтому обычно Сырскому дается команда «делай, что хочешь, но немедленно выбить, восстановить положение». Авантюра в Курской области это очень хорошо показало», – сказал Арестович.
«И россияне знают, что можно создать условия, когда Сырский снимет под давлением Зеленского значительную часть войск, а сейчас и 20 тысяч – это значительная часть, и бросит на отбивание Сум.
А тем временем они создадут все условия для продвижения на Донецком направлении. Потому что резервов-то у нас, мягко говоря, очень мало. И на Сумы, и на Донецкую область их одновременно не хватит. Поэтому они предпринимают меры ослабления украинского фронта», – подытожил бывший подельник Зеленского.
