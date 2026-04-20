«Не хотят и не могут» – Евич о ликвидации Зеленского
Поведение российского государства производит впечатление неспособности к ликвидации военно-политической верхушки вражеской страны в военное время.
Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уничтожение непосредственно первого лица государства имеет смысл, если ты вслед за этим готов уничтожить второе, третье, пятое – и планируешь целый ряд мероприятий. То есть обезглавливающий удар по лидерам страны обязательно должен сопровождаться следующими успешными действиями…
Я считаю, что крайне целесообразно не только его [Зеленского], но всё руководство вооружённых сил их, тем более всё руководство СБУ и ГУР, которые ведут террористическую войну против нас, безжалостно уничтожать постоянно.
При этом я допускаю, что возможностей разведывательных для этого у нас банально нет.
Я так жёстко говорю потому, что если мы посмотрим на результаты диверсионной деятельности противника по нашей территории и сравним с диверсионной деятельностью нашей у них, то всё плачевно», – констатировал Евич.
«Вражеское руководство фигачить нужно со страшной силой – наши этого не могут. Второе, а если могли бы – но это уже сослагательное наклонение, фигачили бы или нет. У меня сильные подозрения на эту тему.
Потому что пока что всё, что мы видим – свидетельствует о том, что всё, что делает наша страна, можно охарактеризовать словами – слишком поздно, слишком мало, слишком слабо.
Вывод… По двум причинам его не убивают: не могут и не хотят. Обе причины достаточно объективные», – добавил медик.
