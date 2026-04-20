«Не хотят и не могут» – Евич о ликвидации Зеленского

Поведение российского государства производит впечатление неспособности к ликвидации военно-политической верхушки вражеской страны в военное время.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уничтожение непосредственно первого лица государства имеет смысл, если ты вслед за этим готов уничтожить второе, третье, пятое – и планируешь целый ряд мероприятий. То есть обезглавливающий удар по лидерам страны обязательно должен сопровождаться следующими успешными действиями…

Я считаю, что крайне целесообразно не только его [Зеленского], но всё руководство вооружённых сил их, тем более всё руководство СБУ и ГУР, которые ведут террористическую войну против нас, безжалостно уничтожать постоянно.

При этом я допускаю, что возможностей разведывательных для этого у нас банально нет.

Я так жёстко говорю потому, что если мы посмотрим на результаты диверсионной деятельности противника по нашей территории и сравним с диверсионной деятельностью нашей у них, то всё плачевно», – констатировал Евич.