Протесты в Тегеране были полностью проплачены США – очевидец Бабурин рассказал, как выглядели бунтовщики

Максим Столяров.  
20.04.2026 21:43
  (Мск) , Москва
Антиправительственные протесты в Тегеране, предшествующие нападению Израиля и США, были полностью проплачены Вашингтоном.

Об этом в интервью политологу Игорю Шишкину заявил российский политик, бывший заместитель председателя Государственной Думы Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никаких массовых протестов в декабре–январе не было. Была сплошная имитация. Я как раз был в Тегеране, когда они уже как бы изображались. К вечеру на каком-то перекрёстке собиралась группа людей, которые начинали кричать, сжигать флаги. Как только появлялась полиция, они тут же убегали.

И когда всё-таки начали их всех задерживать, ни одного шахида среди них не оказалось. Все задержанные либо в соответствии с полученными инструкциями говорили, что мы вообще ни при чём, это получилось так, что я тут оказался.

Либо откровенно говорили, что заплатили деньги. Это была сплошная имитация, чтобы Америка могла сказать, вот мы идем на помощь этим протестующим. Не было протестующих», – сказал Бабурин.

«Когда сообщили, что протестующие ворвались и разгромили 23 мечети и 25 банков – в мусульманской стране громить мечети? Да вы что? Это просто невозможно. Это были не мусульмане. А с другой стороны, а банки? Почему не власть громите? Что вы в банки-то лезете? В общем, много вопросов», – добавил политик.

