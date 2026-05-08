Российская банковская система превращается в раковую опухоль экономики

Максим Столяров.  
08.05.2026 17:40
  (Мск) , Москва
Российская банковская система стала настолько самодостаточной и независимой от реального сектора экономики, что начала мешать российскому бизнесу развиваться.

Об этом на канале «Лекторий Россия» заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Банковская система была создана для обслуживания бизнеса. После свержения Никсона, когда банкиры в США полностью взяли власть, финансовая система стала доминирующей над всей экономикой. Она самовоспроизводится, она имитирует богатство сама по себе. И более того, в том варианте, который сейчас есть, она становится раковым наростом над реальной экономикой. И идет борьба между реальным бизнесом и финансовым бизнесом. Причем она идет и в США, и у нас в России с политикой Центрального банка.

То есть идет борьба финансового капитала, который базируется на рентном подходе к бизнесу, когда вы прежде всего живете за счет самих по себе денег, эмиссии этих денег, спекуляции вокруг этих денег», – сказал Безруков.

«Если, например, у вас есть бизнес в одной стране, в другой стране, попробуйте взять и просто перевести деньги с одного вашего счета на другой ваш счет. Да вас замучают вопросами – откуда ваши деньги, почему вы это делаете, ваши ли это деньги вообще?  То есть вы должны доказывать какому-то клерку, который не подотчетен никому, который непонятно вообще, по каким документам работает. Если ему что-то не понравилось, вы ничего не можете сделать, даже подать на него в суд. Вы не можете оспорить его решение.

То есть банковская система реально работает против бизнеса. Она не помогает бизнесу, она ухудшает работу бизнеса», – подытожил он.

