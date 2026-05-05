Штаты «рубят» программу дешевой украинской баллистики – экс-глава МИД Украины
Публикация так называемых «пленок Миндича», в которых фигурирует компания FirePoint, может привести к остановке производства украинских баллистических ракет. Это может быть выгодно США, потому что Украина якобы показала, что может производить больше и дешевле, чем американские компании.
Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил бывший министр иностранных дел Украины, русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда-то сказал Трамп, что у вас нет карт. Теперь карты у нас появились. Но вот вы знаете, что меня в этом контексте очень смущает? Это то, что некоторые наши внутренние процессы, они вроде бы направлены на правильные вещи, на борьбу с коррупцией. А если посмотреть вглубь проблемы, то они играют на руку той же Москвы. Потому что если приостанавливается программа нашей баллистики, именно которой больше всего и боится Путин во время этого так называемого парада победобесия, то вопрос в задаче, а что мы, собственно, делаем и кому мы подыгрываем.
Ну, смотрите, в мире есть десяток, максимум, стран, которые знают, что такое баллистическое вооружение. Украина входит в эту десятку и сейчас показывает другим, как можно значительно дешевле производить значительно более качественные продукции. И что мы сейчас видим? Мы сейчас видим развертывание психоза, откровенно говоря, вокруг темы о том, кто кому-то там что-то правильно или неправильно давал. Надо сначала думать, что ты делаешь, а потом делать, потому что можно, конечно, иметь прекрасную, прекрасную цель, но эта цель может нам обернуться по меньшей мере большими задержками, если не сворачиванием этой программы…
Это тоже нужно думать и понимать, что в этом мире никто никому отдавать рынок не хочет. И если ты предлагаешь что-то более положительное, эффективное, дешевле и так далее, тебя будут со всех сторон атаковать», – заявил Огрызко.
Напомним, ранее на Украине вновь реанимирован коррупционный скандал, названный по имени Тимура Миндича, подельника диктатора Зеленского. В открытом доступе появились расшифровки трех записей. Миндич разговаривает с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым, которого просит ускорить выделение денег компании Fire Point на производство ракет, и выражает недовольство тем, что Умерова хотят поменять на Дениса Шмыгаля (премьера на тот момент).
