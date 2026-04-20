Нынешнюю европейскую элиту ждут серьезные испытания – в ряде стран на выборах ко власти могут прийти политики, поддерживающие восстановление отношений с Россией.

Об этом в эфире болгарского видеоблога Pogled Info заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потому что кризис, который сейчас надвигается на Европу, из-за ситуации в Ормузском проливе, он может в результате привести к тому, что во многих государствах Европейского Союза мейнстримные партии отойдут в прошлое, может появиться недовольство старыми политиками, и к власти могут прийти несистемные политические силы, которые просто подхватят лозунги Орбана», – отметил он.

« Всё будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация в Европе, в Еврозоне и так далее . Что будет, как будут происходить процессы в Европе.

«Ну, если посмотрим в той реальности, которая сейчас существует в Европе, мы видим, что кажется, что несистемные партии отстают значительно от системных, несмотря на всеобщее недовольство, несмотря на экономические проблемы.

Пока эти экономические проблемы, они ещё особо не надвинулись. Давайте посмотрим последние выборы в Словении. Прошли выборы в Словении, там нынешний спикер поднял вопрос о референдуме, о выходе из НАТО – и постоянно говорит о необходимости развития отношений с Россией.

Далее… сейчас готовятся к выборам в некоторых землях Германии. И, например, Саксония-Анхальд там демонстрирует, что очень высокие показатели именно у «Альтернативы для Германии».

В апреле следующего года президентские выборы во Франции, и никто не знает, кто будет фаворитом. Кто-то говорит о том, что больше предпочтений у этого же Эдуарда Филиппа, а кто-то говорит, что шансы появляются и у Бардалы, и очень неплохие шансы и даже у Меланшона.

В Британии, которая не является членом Европейского Союза, сегодня очень стремительно растут рейтинги именно Партии реформ, которая ещё вчера считалась маргинальной партией. Найджел Фарадж сегодня выходит там на первые позиции.

А в Шотландии вообще говорят о возможной победе партии независимости Шотландии. Так что в Европе сейчас идут определённые процессы, которые могут усилиться, если завтра цены на нефть в мире поднимутся до критических показателей», – заявил Бондаренко.