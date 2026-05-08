Укро-политолог: Вместо парада нужно бить по условному Туапсе

Вадим Москаленко.  
08.05.2026 17:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 279
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Со стороны Украины было бы неразумно тратить множество дронов и ракет, чтобы прорвать ПВО Москвы на 9 мая.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны Украины было бы неразумно тратить множество дронов и ракет, чтобы прорвать ПВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украине точно на 9 мая не нужно бить в сторону Москвы, а бить по глубинной России, которая не защищена так, как сегодня защищена Москва, куда стянуты все ПВО, куда под парад подтащили другие виды защиты в виде РЭБа и прочего. …Скорее всего, мы не достигнем такого эффекта. И ключевое – цена эффекта. Если бы можно было бы пробиться до центра Москвы небольшим количеством дронов, то это стоило бы применять. …

В нашей ситуации жертвовать большим количеством дронов и ракет для того, чтобы попытаться прорвать ПВО Москвы, не нужно. Как перефразировать, что в любой непонятной ситуации бей по НПЗ, то сейчас я бы модифицировал, что в любой непонятной ситуации бей по Туапсе. Мы видим, что это работает. Конечно же, это не означает, что нужно бить только по Туапсе», – сказал Романенко.

Читайте также: Нужно быть готовыми к ударам по параду с территории Подмосковья – полковник Баранец 

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Укро-политолог: Вместо парада нужно бить по условному Туапсе

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить