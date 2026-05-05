В Киеве радуются: Нытьё z-военкоров подрывает возможности России

Создание ложной картинки о «технологическом превосходстве» ВСУ подрывает доверие к российской армии и снижает мобилизационные возможности.

Об этом на канале «Апостроф» заявил бывший врио генпрокурора Украины Виктор Чумак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У российских блогеров, z-военкоров такая тональность , что, с одной стороны, тупик или не такое быстрое продвижение, как им хотелось бы. А во-вторых, что они не научились воевать, и технологическое преимущество в дронах на стороне украинцев. Понятно, что у нас нет перелома на фронте, я бы не предавался радужным надеждам. Наоборот, ситуация тяжёлая, особенно летом будет сложно и на севере, и на юге», – сказал Чумак.