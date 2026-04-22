8 из 10 школьников Донецка знают, что такое Русская весна

Сергей Вредников.  
22.04.2026 13:51
  (Мск) , Донецк
В столице ДНР открылась выставка, посвящённая годовщине Русской весны в Донбассе.

Экспозиция размещена в музее «Россия — Моя история», который работает в молодежном центре «30/09» в Донецке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Куратор выставки Людмила Шашкина ежедневно проводит экскурсии для сотен детей. По её словам, 8 из 10 школьников знают, что такое Русская весна, как она начиналась и как рождалась ДНР.

«Причём это дети, рождённые в 10-м году, то есть на тот период времени им было совсем ничего. Они чётко говорят: «А это рождение нашей республики», – рассказала Шашкина.

Экспозиция рассказывает о мужестве жителей Донбасса, которые в 2014 году подняли знамя борьбы с неонацизмом и несут его до сих пор.  Это память о людях, которые сражались на линии фронта и ковали победу в тылу.

«Эта выставка о мужестве жителей ДНР, которые в 14-м году подняли флаг и сегодня продолжают его нести. Живут на линии фронта в одном из сложных российских регионов, но продолжают своим героическим трудом и на полях сражений, и в тылу приближать нашу общую победу», – сказал руководитель исполкома партии «Единой России» в ДНР Алексей Муратов.

Он призвал всех участников событий 2014-2015 года приносить свои экспонаты, пополнять экспозицию.

Читайте также: «Да, мы ожидаем массовый переезд россиян на Донбасс. И не один, а пять миллионов!» – в Донецке ответили укро-пропаганде

