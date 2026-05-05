Для эффективного использования пикапов с расчётами ПВО против целей противника недостаточно просто личного состава и «железа».

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Полковник ВСУ Елизаров, который у них отвечает за малое небо, признаёт проблему в том, что огневые группы сами по себе не являются ПВО. По его словам, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одной «Герани». У них был анализ, 300 экипажей – оказалось только 66 сбили больше 10 дронов, 170 не сбили ни одного. То есть вопрос не только в пикапах, в пулемётах и в людях, можно нарисовать всё на бумаге, но если этот расчёт не обучен, не слажен, не встроен в систему обнаружения и оповещения, его эффективность будет около нуля, и Елизаров фактически говорит об этом.

Ресурс есть, его надо нормально использовать. Структурировать, анализировать, считать не количество групп, а результат каждой – кто сбивает, кто не сбивает, почему не сбивает, кого надо переучить, усилить, поменять. Это, в том числе, и для нас урок – мало купить пикапы, поставить на них пулемёты, раздать рации и тепловизоры, отчитаться о создании. Всё-таки это не просто машина с оружием – это обученный расчёт, который понимает свою задачу», – сказал Коц.