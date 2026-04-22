Беглый украинский политолог: Идею переименования Донбасса в «Донни-лэнд» подсказали британцы
Киевские чиновники задумали переименовать подконтрольную им часть Донбасса в Донни-лэнд, чтобы польстить Трампу и заставить его возобновить финансирование Украины.
Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил бежавший с Украины в Москву политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«The New York Times» пишет, что Украина предложила переименовать часть Донбасса в Донни-лэнд ради поддержки Трампа. Поначалу в шутку, но идея получила развитие – украинские чиновники разработали зелёно-золотой флаг для нового образования, и даже попросили нейросеть написать для него гимн», – попроси прокомментировать ведущий.
«Они узнали, где у Трампа кнопка. Может быть, британцы подсказали. «На хвастуна не нужен нож, ему немножко подпоёшь, и делай с ним, что хош». Здесь чисто по кнопке Трампа ударили, чтобы ему было приятно.
Всё-таки британцы не настолько сильны, чтобы вытянуть эту войну самостоятельно. Американцы им нужны. Вот, пожалуйста, Донни, давай», – сказал Семченко.
«Причём, та часть Донецкой области, которая ещё под контролем Зеленского, там несколько городов, – они говорят, что «это будет некое Монако», управляемая с двух сторон территория, офшор. Офшоры Дональд тоже любит», – добавил он.
