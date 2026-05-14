Бортник: «Боюсь мирного времени ещё больше. Запад возьмёт нас за горло»

Игорь Шкапа.  
14.05.2026 18:39
  (Мск) , Киев
В ситуации войны украинское общество не будет выходить на протесты из-за коррупции ближайшего окружения Владимира Зеленского.

Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Эксперт считает, что в мирное время скандал гарантировано снес бы любую власть.

«Сейчас никто этого делать не будет, но доверие подорвано глубочайшее ко всем элитам. Со стороны Запада, вы же видите, тоже пошла волна этих публикаций. Там тоже заметили, начинают анализировать. Это не приведет к моментальному разрыву отношений с Украиной, но это тоже подрывает доверие», – отметил укро-политолог.

Он опасается того, что будет после войны.

«Я боюсь мирного времени. Вот когда мирное время настанет, все это сразу вылезет просто огромными червями на стол и будет отравлять сумасшедше отношения между властью, государством и обществом.

И между Украиной и западными партнерами, которые скажут: все, война закончилась, больше угрозы России нет. А теперь давайте разбираться по серьезному. Где вы воровали, как вы воровали, как вы посягнули на деньги наших налогоплательщиков? Иначе нам придется перед своими избирателями отвечать за вас. Поэтому мы вас лучше привлечем к ответственности. Очень, очень сложная, крайне токсичная ситуация», – тревожится Бортник.

