Царёв: Интервью Мендель – шантаж Зеленского, чтобы назначить кадры Порошенко

Скандальное интервью Юлии Мендель, бывшей пресс-секретарши диктатора Зеленского, – это шантаж со стороны конкурирующего клана олигарха-террориста Порошенко.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Царев отметил, что до прихода в Офис президента Мендель работала на телеканале «Эспрессо», принадлежащем порошенковскому депутату Николаю Княжицкому, и она не разорвала с ним отношения. Порошенко же таким образом мстит Зеленскому за возбужденные против него четыре уголовных дела и требует квот во власти.

«Я думаю, это не последняя информация от Юлии Мендель, она может многое еще вспомнить, много интересного рассказать. Будем надеяться на следующие интересные интервью…

Это подарок от Петра Порошенко. Николай Княжицкий, который фактически сейчас является заместителем Петра Порошенко. У Петра Порошенко, только я знаю две лоббистских компании, к которым он обращается, – очень мощные. Они долго работали плодотворно, они могут решить любой вопрос, выйти на продюсера Такера (Карлсона, – авт.) — нет проблем, не говоря о том, что Княжицкий дружит с Рубио, я точно знаю, что они дружат.

Поэтому это используют, поэтому это «привет» от Петра Порошенко за четыре уголовных дела. Это его взнос в дело коалиции с претензией на будущие какие-то дивиденды в виде какой-то должности.

Что они хотят? Они хотят теперь получить больший контроль. Мало Фёдорова (министр обороны Украины, – авт.), надо получить ещё ряд министерств. В идеале своего премьер-министра. Будут выкручивать Зеленскому руки: «Побыл ты президентом и продолжай быть президентом». Никто Зеленского сбивать не собирается. Это чистый передел денег и власти, внутренний передел», – заявил Царев.