CNN сообщает плохие новости для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе войны с Ираном США существенно истощили запас своих ключевых ракет, сообщила CNN со ссылкой на доклад американских военных экспертов. Можно ожидать, что ситуация скажется с поставками на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За последние 7 недель войны американские военные израсходовали не менее 45% своих запасов высокоточных ракет; не менее половины своих ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет; и почти 50% своих запасов зенитных ракет Patriot. Эти цифры в значительной степени совпадают с секретными данными Пентагона о запасах США, как сообщают источники», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Отмечается, что в этом году Пентагон подписал ряд контрактов , которые должны были способствовать расширению производства ракет, но сроки поставки для замены этих систем составляют от трех до пяти лет даже с учетом увеличения производственных мощностей.

По словам Марк Кансиан, полковника-морпеха США в отставке и одного из авторов доклада, «высокие затраты на боеприпасы создали период повышенной уязвимости в западной части Тихого океана».

«В краткосрочной перспективе у США, вероятно, достаточно бомб и ракет для продолжения боевых действий против Ирана в любом случае, если хрупкое перемирие не будет соблюдено. Однако количество критически важных боеприпасов, оставшихся на американских складах, уже недостаточно для противостояния почти равному по силе противнику, такому как Китай», – пишет CNN.