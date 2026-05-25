Дугин назвал Венедиктова шпионом и мразью

Философ Александр Дугин не смог ни подтвердить, ни опровергнуть версию иноагента, бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что экстремистка-навальнистка Мария Певчих, которая училась у него в МГУ, была завербована ФСБ.

Об этом он заявил в интервью скандальной журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если б я работал в ФСБ и вербовал агентов, я бы точно вам и Венедиктову об этом бы не сказал. Поскольку я там еще работаю, и никогда Певчих не вербовал, то, если она окажется нашим агентом, я буду рад, потому что это значит быть патриотом, хорошим человеком. А быть Венедиктовым – это быть плохим человеком, шпионом и мразью, с моей точки зрения. А быть нашим агентом – это благородно служить Родине и русской идее», – сказал Дугин.

По его словам, он общался с Певчих всего 15 минут, но читал ее дипломную работу. На занятиях она вела себя скромно и дисциплинировано.