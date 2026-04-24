Экс-президент Армении: Пашинян искусно переправил народное недовольство в адрес России

В потере Нагорного Карабаха виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сам признал республику частью Азербайджана и не оказал ей необходимую помощь. Однако теперь Пашинян пытается обвинить Россию в том, что ее миротворцы не защитили регион. Делает это он для того, чтобы переложить ответственность и избежать народного гнева, но у РФ не было мандата на вмешательство.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потеря Карабаха была непосредственно связана с действиями и шагами Никола Пашиняна. Он признал Карабах в составе Азербайджана, и этим нарушил всю конструкцию, которая была выстроена после 44-дневной войны. Миротворческая функция России была поставлена под большой вопрос. Что тогда произошло? Фактически Армения сказала: «Я умываю руки, я ухожу из этого формата. Вы как-то разбирайтесь с Азербайджаном сами». Тема Карабаха стала внутренним делом Азербайджана. Но, поскольку это очень больно было для армянского народа в целом, Никол Пашинян очень искусно переправил недовольство народное в адрес России, мол, там у них миротворцы, вот они должны были Карабах отстаивать. Но, по сути, формат участия России был не принуждение к миру, а миротворцы туда вошли, согласно заявлению, при согласии сторон. Путин тогда убедил Азербайджан согласиться на эту миссию. Это непросто было сделать, но это была российская миротворческая миссия с согласия сторон, это не была модель принуждения к миру, соответствующие резолюции Совбеза ООН и так далее. И когда Армения в одностороннем порядке, не предупредив Россию, вышла из этого формата, она нарушила всю эту конструкцию. Но я повторюсь, просто Никол Пашинян это свалил на Россию и пытается это делать до сих пор, поскольку тема болезненная для армянского общества. И часть нашего населения, ну, эту пилюлю проглотила, надо признать. Потому что там аргумент такой: «Но там были российские войска, они могли бы это не допустить». А-а по какому праву? На основе каких договорённостей?» – заявил Кочарян.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна не участвует в работе ОДКБ, потому что обижена на организацию из-за невмешательство в ситуацию вокруг Карабаха.