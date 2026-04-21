«Есть же иранский опыт!». МИД России не успевает навязать повестку

МИД Германии накануне вызвал российского посла в Берлине, чтобы заявить протест против публикации Минобороны РФ координат предприятий на территории стран ЕС, производящих военную продукцию для нужд ВСУ.

«Это попытка ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность. Наш ответ ясен: нас не запугать. Такие угрозы и все виды шпионской деятельности в Германия совершенно неприемлемы», – объявила немецкая сторона.

Российский политолог Леонид Доброхотов считает, что это Москва должна была первой вызвать европейских послов.

«У нас огромное здесь представительство Евросоюза, не знаю, чем они занимаются, но занимают очень видное помещение в центре Москвы. Пригласил бы их и вручил каждому ноту. С конкретным предупреждением, что, если выяснится, что какие-то предметы убийства людей попали по нашим объектам, и выяснится, что они произведены на вашей территории, мы предупреждаем вас заранее, что мы нанесём ответный удар по тем предприятиям, которые находятся на вашей территории.

Есть же иранский опыт. Чтобы потом они не сказали: «А мы не читали этого заявления, не видели, вообще сочли, что это всё несерьёзно». А вот такое предупреждение в адрес прямо непосредственно руководителей МИДов и правительств соответствующих стран, это было бы уже значительно серьёзнее», – заявил Доброхотов в эфире канала «Красная линия».