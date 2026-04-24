Евросоюз переплатил за импорт топлива €25 млрд – фон дер Ляйен призвала вернуться к атому и ветрякам

Константин Серпилин.  
24.04.2026 22:26
  (Мск) , Никосия
Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика коллапса, Энергетика


За два месяца конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз переплатил за импорт топлива десятки миллиардов евро – и убедился, что ему всё-таки придётся переходить на «зелёную энергетику».

Об этом на пресс-конференции в Никосии заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После 54 дней конфликта на Ближнем Востоке последствия уже ощутимы. С начала этого конфликта наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 25 миллиардов евро, а мы не получили ни одной молекулы энергоресурсов.

Поэтому среднесрочная стратегия, которую мы обсуждали в последние недели и месяцы – нам нужно снизить чрезмерную зависимость от импорта ископаемого топлива, потому что она делает нас уязвимыми перед кризисами.

Нам нужно развивать собственные доступные и экологически чистые источники энергии, в том числе возобновляемые.

И, конечно, в качестве основного источника энергии – атомная. Оба этих источника энергии обеспечивают нам независимость и стабильность. Они производятся здесь, в Европейском Союзе, и стоят дешевле», – уверяла Урсула.

При этом она подчеркнула, что никаких общеевропейских проектов не будет – каждой стране придётся выкручиваться в силу собственных возможностей.

«Структура энергопотребления в каждом государстве члене ЕС отличается. Именно поэтому мы предлагаем не универсальный подход, а набор инструментов, которые можно использовать в зависимости от ситуации в каждой конкретной стране. Меры должны быть направлены на тех, кто больше всего в них нуждается», – подытожила Урсула.

