Генерал СБУ: Мы пойдём по пути не блокировки, а зачистки Telegram

Украине нужно не блокировать Telegram, но зачистить все пророссийские каналы, заявил в эфире «Радио НВ» экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун.

Кстати, выполнение этого плана продемонстрирует «беспристрастность» Павла Дурова после истории с его задержанием во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский ведущий спросил у СБУшника, «снята ли с «Телеграма» анафема, в связи с тем, что его давят и ограничивают в России?».

«То, что говорят о запрете, это ничего не даст… Это должно быть официальное обращение наших органов. Официальное обращение к тем, кто этот телеграм модерирует, и требование очень простое, вот как французы. Да, они там через Дурова, на его гражданство нажали, но факт остаётся фактом.

С помощью этого давления они просто уничтожили всю систему фундаментализма мусульманского в «Телеграме». Я думаю, что у нас такая же ситуация может быть. Мы можем помочь зачистить все те ТГ-каналы, которые работают на врага», – ответил Ягун.