Генерал ВСУ: «Офицеры генштаба вынуждены таксовать в Киеве»

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 20:42
  (Мск) , Киев
Министр обороны Украины Михаил Федоров ничего не понимает в армейских делах, но пытается протащить своих людей в генштаб ВСУ.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-замкомандующег ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня больше всего беспокоит то, что есть определенные желания нового министра обороны значительно ограничить полномочия генштаба и всюду там расставить своих людей. Это меня больше всего настораживает, потому что генштаб – это мозг армии.

И когда в генштабе офицеры в связи с низкими зарплатами уже таксуют по ночам или вечерам по Киеву, а таких примеров более чем достаточно, и не только офицеры генштаба. Это реально тоже правда», – сказал генерал.

Он опасается, что украинские военные снова вернутся к уровню 1990 – 2000-х, когда огромное их количество «таксовало, работало вышибалами в барах».

«Многие делали, даже стыдно вспоминать, но тогда нужно было выживать, а это сейчас во время войны. Поэтому, возможно, пусть господин Федоров разберется сначала с реальными проблемами и реальной деятельностью вооруженных сил.

Да, огромное количество проблем надо решить, но Федоров не разбирается во многих вещах, ибо он в армии не служил – и вообще ни на каких должностях. И эти проблемы нужно понимать.

Но те, кого он подбирает, эти всякие суперспециалисты, блин, суперактивные блогеры такие же, ни одного дня в армии не служили, а рассказывают, как Родину нужно защищать», – возмущается Кривонос.

  Подписка на новостей Политнавигатора



