Караганов – немцам: «Нам очень не хочется вас наказывать, но вы сами просите»
В Евросоюзе растут реваншистские настроения, которые чреваты большой войной.
Об этом в интервью немецкому предпринимателю Александру фон Бисмарку заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас идет попытка реванша провалившихся западных, в первую очередь, европейских элит. Они провалились по всем направлениям – социальным, экономическим, внешнеполитическим.
Когда-то великая Европа превратилась в бог знает что. Они пытаются раздувать огонь войны, при том, что эта война, которую они готовят, их сожжет. Всех. Не только людей, которые все это произносят из Берлина или из Брюсселя, а всех. И они, тем не менее, готовятся к войне. Это же страшно.
Конечно, мы готовы к серьёзному разговору с европейцами, но с пониманием, что, к сожалению, нашим немецким, даже друзьям, такой разговор запрещен.
Мы готовы говорить с разумными людьми и надеемся, что несмотря на эту страшную, дикую пропаганду, которая укрепляет в России боевой дух. Потому что когда мы читаем вашу прессу, это настолько сумасшедшая клевета, что она просто заставляет нас собраться.
Но я боюсь, что эта сумасшедшая клевета отравляет умы и людей. Когда геббельсовская пропаганда льется со всех сторон, то она рано или поздно внедряется», – сказал Караганов.
«Сейчас мы видим, что такие же процессы снова идут в Европе, особенно в Германии. Это нас очень беспокоит, кроме всего и потому, что Германия все-таки источник всех главных бед Европы и Европы мировых войн.
И то, что вы снова идете по этому пути и разжигаете, это внушает ужас с одной стороны, а с другой стороны – решимость наказать.
Но не хотелось бы наказывать германский народ. Не хотелось бы наказывать невинных людей. Но если дело так пойдет, то рано или поздно мы вынуждены будем наказывать тех европейцев, которые ведут войну против нас», – добавил он.
