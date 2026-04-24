Жизненный уровень граждан Германии ухудшается из-за антироссийских санкций.

Об этом на заседании Бундестага заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Немцы чувствуют это на газовом насосе, счетах за отопление, в кассе супермаркета, потому что дорогая энергия все удорожает. И тот, кто хочет понять, почему это так, должен понять, что произошло с нашей энергетической политикой в последние годы…

Россия была нашим основным поставщиком нефти и газа. Потом началась война, не наша война и, тем не менее, старые партии исключили этого поставщика без какой-либо гарантированной альтернативы. И это именно то, в чём я вас сегодня здесь обвиняю.

Это вызвало ценовые шоки, которые охватили все этапы цепочки создания стоимости. И это сделало нас уязвимыми перед внешними кризисами, такими как блокада Ормуза.

Россия, напротив, адаптировалась, она перенаправила свои поставки нефти в Азию, 90% российских поставок сырой нефти сейчас идёт в Китай, Индию и Турцию. И Россия имеет право транспортировать эту нефть туда. Создан флот, который просто уклоняется от ваших санкций…

Но «теневой флот» не является источником проблемы. Это следствие несостоявшегося режима санкций, которые должны были проучить путинскую военную казну, но, на самом деле, они учат кошельки наших граждан «великолепной» работе федерального правительства и других старых партий.

У России теперь есть миллиарды дополнительных доходов от экспорта сырой нефти через теневые танкеры», – заявил Фронмайер.