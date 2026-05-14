Коррупционные скандалы ещё больше мотивируют Зеленского продолжать войну – укро-расследователь

Вадим Москаленко.  
14.05.2026 18:24
  (Мск) , Киев
Разгоревшиеся на Украине коррупционные скандалы станут для Зеленского и его подельников дополнительным стимулом во что бы то ни стало продолжать антироссийскую войну.

Об этом на своём канале заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В отличие от Януковича, который сбежал в Россию, у Зеленского ещё меньше вариантов, куда сбежать, когда людям наконец откроется вся правда о его управлении государством во время войны.

Россия для него – не вариант. Европа после этих громких разоблачений в коррупции – тоже. США при Трампе тем более не подходят.

Остаются только Эмираты, куда в последнее время так часто ездят Зеленский и другой фигурант «плёнок Миндича» Умеров. Или Израиль, который, как известно, своих соплеменников никому не выдаёт. Этот вариант даже более реальный», – сказал Гнап.

«Очевидно, что это не последние разоблачения окружения Зеленского. И если НАБУ и антикоррупционная прокуратура заявляют, что президент не фигурирует в расследовании, тут ключевое слово – действующий.

Пока президент на должности, у него иммунитет от уголовного преследования. Поэтому ему нужно продолжать войну как можно дольше: с одной стороны, чтобы продолжать обогащаться, а с другой стороны, это возможность и дальше сидеть в президентском кресле, а не на скамье подсудимых.

А для нас вся эта история – лучшее доказательство, что кто бы ни сидел в президентском кресле, вне зависимости от фамилии, он и его окружение будут грабить Украину и лишать украинцев свободы.

Государство как систему принуждения и грабежа, нужно в корне изменять», – добавил экс-майданщик.

