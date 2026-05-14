Коррупционные скандалы ещё больше мотивируют Зеленского продолжать войну – укро-расследователь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Разгоревшиеся на Украине коррупционные скандалы станут для Зеленского и его подельников дополнительным стимулом во что бы то ни стало продолжать антироссийскую войну.

Об этом на своём канале заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В отличие от Януковича, который сбежал в Россию, у Зеленского ещё меньше вариантов, куда сбежать, когда людям наконец откроется вся правда о его управлении государством во время войны. Россия для него – не вариант. Европа после этих громких разоблачений в коррупции – тоже. США при Трампе тем более не подходят. Остаются только Эмираты, куда в последнее время так часто ездят Зеленский и другой фигурант «плёнок Миндича» Умеров. Или Израиль, который, как известно, своих соплеменников никому не выдаёт. Этот вариант даже более реальный», – сказал Гнап.