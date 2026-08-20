«Кризис вооружений у Киева – это открытая ложь и обманка» – военкор
Запад нарочно запускает дезу о том, что у Киева заканчиваются вооружения, чтобы продолжать наносить России урон, не опасаясь, что кто-то «качнётся и нажмёт красную кнопку».
Об этом на своём канале заявил военкор ВГТРК Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Радует, что у противника всё меньше ракет, снарядов, возможностей. Причём сообщают это и западные СМИ, и украинские. И по этим двум факторам – это радует нашу русскую душу… И это сообщает противник… Я уверен, что это ложь. Пилюля для нас.
В этот исторический период на этой войне нас пытаются, как лягушку, медленно варить, чтобы Россия несла потери. Цель противника – нанести нам поражение, но при этом важно не качнуть нас в ту сторону, когда красную кнопку кто-то нажмёт.
Но это информационная завеса, чтобы завесить то, что происходит у них сейчас перевооружение и огромные объёмные поставки. Запад в этом смысле пытается уйти от ответственности за это, но при этом наращивать поставки беспилотных систем. Даже если действительно ракет «Patriot» стало меньше, то других поставок-то стало больше», – отметил Долгачёв
«Это очевидно, если беспилотники глубоко в российскую территорию залетают, и налётов стало всё больше. У нас в ЛНР полгода назад такого не было, а сейчас почти ежедневно больше половины муниципалитетов подвергаются атакам. Противник направляет больше БПЛА, чем раньше. Значит, все эти рассказы, что у них стало меньше снарядов, для чего-то противник запускает сам в информационное пространство.
Плюс информация ориентирована и на наше общее национальное настроение, чтобы мы не сильно злились на тот Запад, который эту войну на самом деле ведёт.
Идёт канализация настроений в сторону какой-то Украины, которая воюет против России, но подальше от западных стран и, в первую очередь, от США. Задача западных политиков сделать так, чтобы этот ответ не дошёл до них. Чтобы этот ответ попадал по Украине», – уверен военкор.
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