«Кризис вооружений у Киева – это открытая ложь и обманка» – военкор

Запад нарочно запускает дезу о том, что у Киева заканчиваются вооружения, чтобы продолжать наносить России урон, не опасаясь, что кто-то «качнётся и нажмёт красную кнопку».

Об этом на своём канале заявил военкор ВГТРК Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Радует, что у противника всё меньше ракет, снарядов, возможностей. Причём сообщают это и западные СМИ, и украинские. И по этим двум факторам – это радует нашу русскую душу… И это сообщает противник… Я уверен, что это ложь. Пилюля для нас. В этот исторический период на этой войне нас пытаются, как лягушку, медленно варить, чтобы Россия несла потери. Цель противника – нанести нам поражение, но при этом важно не качнуть нас в ту сторону, когда красную кнопку кто-то нажмёт. Но это информационная завеса, чтобы завесить то, что происходит у них сейчас перевооружение и огромные объёмные поставки. Запад в этом смысле пытается уйти от ответственности за это, но при этом наращивать поставки беспилотных систем. Даже если действительно ракет «Patriot» стало меньше, то других поставок-то стало больше», – отметил Долгачёв