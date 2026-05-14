Мы не можем справиться с новыми реактивными «Геранями» – киевский авиаэксперт

Игорь Шкапа.  
14.05.2026 17:48
  (Мск) , Киев
Россия продолжает процесс усовершенствования своих дронов, которые становятся все более сложной целью для ПВО ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит великий Львов» заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во время демонстрации в одном из городов на 9 мая была выставка, и я рассмотрел российский шахед, который по сравнению даже с прошлогодними претерпел значительные усовершенствования. Во-первых, там мэш-модем стоит. Во-вторых, в носовой части китайская камера с тремя объективами (инфракрасным, оптоэлектронным, обычным), которая дает возможность через меш-модемы показывать оператору на российской территории», – говорит укро-эксперт.

По его словам, эти системы пока стоят не на все российских дронах, но процесс их использования запущен. Если раньше было не более 5-10% реактивных дронов, то сейчас их количество выросло.

«Раньше были «Герань-2» с поршневым двигателем, «Герань-3» с маломощным реактивным, «Герань-4» с реактивным чуть-чуть большей мощности. А теперь появись «Герани-5», у которых вообще уже скорость более 500 километров в час, и наши зенитные дроны уже с ними справиться не могут», – жалуется Романенко.

