На Украине будут сажать на восемь лет за публичное неуважение к бандеровцам
В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовное наказание за «укранофобию» и неуважение к украинскому языку.
Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил депутат Верховной рады, инициатор законопроекта Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы ведём войну. А война ведётся разными средствами. Если на Украине живут негодяи, которые унижают украинский язык, украинскую нацию, украинцев в целом, говорят, что это государство не вправе существовать, распространяют это в СМИ – то такие люди работают против Украины.
Можно было бы их наказывать, например, за госизмену. Но доказать госизмену намного сложнее, и наши службы, в том числе СБУ, должны работать над тем, чтобы уничтожать дронами российские НПЗ, а не гоняться и собирать бумажки против очевидных негодяев.
Для этого всё должно быть выписано в законе», – сказал укро-депутат.
Княжицкий подчеркнул, что под украинофобией будет подразумеваться «унижение национальной чести и достоинства», «публичное отрицание права украинской нации на самоопределение, суверенитет, государственность», «оправдание ассимиляции украинского и отрицание правомерности борьбы за независимость», «публичное неуважение к украинским этнокультурным признакам».
За перечисленные «преступления» будут наказывать от штрафа до 8 лет лишения свободы.
