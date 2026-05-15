«Нужно в 10 раз больше дронов и ударов по РФ, чтобы приблизить смуту». План врага

Вадим Москаленко.  
15.05.2026 11:03
  (Мск) , Киев
Киеву нужно вдесятеро увеличить количество ударов по России и число дронов каждой атаке.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно развивать этот успех. То есть то, что где-то там ежедневно горит Усть-Луга и Туапсе – этого недостаточно для того, чтобы стратегически выиграть в войне. Но мы уже нащупали этот путь.

Это и есть путьздесь достаточно просто в десять раз сделать больше точно таких же дронов, таких же самых запусков больше, и в России начнутся уже качественно иные, качественно следующие процессы», – сказал Луценко.

«Уже начнётся реальное недовольство среднего класса, страдания, и уже начнутся сомнения – а вообще, зачем им Путин, и так далее. Всё, что у них периодически происходит, эта смута, она станет ближе», – озвучил выступающий планы врага.

