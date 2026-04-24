Председательствующий в Совете ЕС Кипр будет проводить политику милитаризации и непрерывного вооружения Украины.

Об этом на пресс-конференции в Никосии заявил президент Кипра Никос Христодулидис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опыт жизни в условиях оккупации укрепляет нашу непоколебимую веру в европейский проект и дальнейшую европейскую интеграцию. И именно этого требует от нас сложившаяся ситуация: больше европейской интеграции и более стратегически автономного и независимого союза. И это лежит в основе нашего председательства в Совете ЕС, и воплощено в нашей модели более автономного союза, открытого миру. Это была основная тема наших дискуссий вчера вечером и сегодня утром», – вещал Христодулидис.

«Вчера вечером мы начали с разговора с президентом Зеленским и подчеркнули нашу неизменную поддержку Украины. Мы очень рады, что предоставили Украине кредит в размере 19 миллиардов евро. Это решение, над реализацией которого председательство Кипра работало в срочном порядке после декабрьского заседания Европейского совета. Поддержка Украины по всем направлениям – ключевой приоритет нашего председательства в Совете ЕС!», – подытожил он.

Отметим, в скором времени Украина получит средства от Евросоюза на годы вперед, которые позволят ей закупать американское оружие.