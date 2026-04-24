«Очнитесь! Нет никаких предпосылок для революции в России» – укро-нацист
В украинских СМИ появилось много лживых сообщений о том, что в России якобы готовится революция.
Об этом на своём канале заявил участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Обвал рейтингов Путина, Зюганов заявляет о возможной революции в России осенью. Провал экономики, падение показателей, цены растут. Крах Кремля, страх Путина, новый переворот.
Народ, вы серьёзно? Я как почитал публикации об обвале рейтингов Путина, которые упали с 72% до 68% – и это якобы уже всё.
Какая, нафиг, революция. Страна рабов и страна господ. Там не будет никакой революции, потому что нет никаких предпосылок. Там даже через соцсети уже не спишешься», – рассуждал Лапин.
«Поэтому эти кликабельные заголовки пытаются вытянуть вас на эмоцию. А что эта эмоция должна дать для обороны Украины? Типа, зачем воевать, если всё равно у Путина революция, и мы всех уже победили?
В России идут подковерные игры. Смотрящего за внутренней политикой Кириенко хотят поменять на кого-то другого, и поэтому нам показывают всю эту шляпу даже в российских эфирах.
Я начинаю читать наших известных блогеров и публицистов – и на смех пробирает. Не ведитесь на это. В России больше о Телеграме переживают, чем о рейтингах Путина», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: