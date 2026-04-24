«Оставили нас без денег и людей» – мэр украинского городка пожаловался на киевских «освободителей»

Люди из приграничных украинских регионов массово переезжают в более безопасные места.

Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил мэр города Нежин (Черниговская область) Александр Кодола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале своего выступления он заявил, что его регион граничит «одновременно с двумя “странами-террористами” – Россией и Белоруссией» и в феврале 2022 года сразу стал зоной боевых действий.

«Ни один сапог украинского, точнее русского оккупанта, не вошел в наш город», – путаясь хвастается Кодола.

Впрочем, при «освободителях» жизнь в его городе отнюдь не стала лучше, жалуется он, указывая на диктат Киева.

«Прежде всего, это риск свертывания децентрализации. Когда общины теряют финансовую автономию, в том числе, часть полномочий, они теряют, главное – быстроту и гибкость. А в условиях войны это критически важно, поскольку устойчивость – это не только наличие ресурсов, это возможность быстро ими распоряжаться», – говорит нежинский мэр, отрезанный от бюджетных коврижек.

Еще одной критической проблемой он называет резкую депопуляцию.