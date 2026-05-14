Польский политолог: «Мы должны остановить русских. И точка»

Россия бросила вызов в первую очередь западному миропорядку.

Об этом в ходе конференции в Румынии заявил руководитель направления обороны Варшавского форума по безопасности Томаш Смура, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Поляк доволен, что страны НАТО достигли консенсуса и признали Россию главной для себя угрозой, что было совершенно немыслимо еще пару лет назад.

«Конечно, могут произойти некоторые политические сдвиги, как это, например, было сейчас в Болгарии. Но я думаю, что голос большинства основного европейского сообщества заключается в том, что наши интересы сосредоточены в Украине. Россия воюет не против Украины, не для того, чтобы завоевать Донбасс или Украину в целом.



Она воюет против всего этого основанного на правилах порядка, чтобы подорвать безопасность и порядок в Европе.

И наши интересы заключаются в том, чтобы остановить русских. И точка», – сказал поляк.