Признание Бортника: Украинцы отупели и уже ни на что не способны

Украинское общество деградирует и уже не способно производить качественные политические элиты.

Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет запроса на элиты другого качества, не хватает этого запроса, особенно в нашем обществе. Смотрите, мы потеряли половину нашего общества. И эта половина была в основном наиболее образованной, наиболее продуктивной, наиболее качественной, далеко мыслящей. Именно поэтому эти люди уехали. Ну, еще значительная часть людей умерла.

Мы потеряли всю эту технократическую интеллигенцию с большой буквы, технократическую элиту, которая нам досталась от УССР. Вместо нее пришли люди, которые покупали дипломы, которые толком не учились в вузах, которых не учились нигде, начиная со школы, которые не читали книг, которые пришли на фоне желания быстро заработать, хапнуть, разграбить, прокрутить какую-то схему. В обществе еще остаются здравые силы, но они уже в меньшинстве просто», – признал политолог.