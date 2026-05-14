Признание Бортника: Украинцы отупели и уже ни на что не способны
Украинское общество деградирует и уже не способно производить качественные политические элиты.
Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нет запроса на элиты другого качества, не хватает этого запроса, особенно в нашем обществе. Смотрите, мы потеряли половину нашего общества. И эта половина была в основном наиболее образованной, наиболее продуктивной, наиболее качественной, далеко мыслящей. Именно поэтому эти люди уехали. Ну, еще значительная часть людей умерла.
Мы потеряли всю эту технократическую интеллигенцию с большой буквы, технократическую элиту, которая нам досталась от УССР. Вместо нее пришли люди, которые покупали дипломы, которые толком не учились в вузах, которых не учились нигде, начиная со школы, которые не читали книг, которые пришли на фоне желания быстро заработать, хапнуть, разграбить, прокрутить какую-то схему. В обществе еще остаются здравые силы, но они уже в меньшинстве просто», – признал политолог.
Он считает, что ведущие геополитические игроки не заинтересованы в суверенных и стратегически мыслящих украинских элитах.
«У нас к власти приводятся худшие. Лучшие отсекаются в процессе, их дискредитируют, их убирают, их отсекают еще на взлете. У нас есть отрицательный отбор. Он вписывается в рамки глобализации, когда центр управления должен быть один, максимум, – несколько в мире.
А все остальное должны быть веселые парни, которые хорошо развлекают свое общество, которые умело знают, каким боком повернуться к реальным центрам управления, которые имеют свою небольшую долю. Ну, и обеспечивают условия, при при которых транснациональные глобальные элиты спокойно пользуются всеми ресурсами той или иной территории», – заключил Бортник.
