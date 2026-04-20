Провокации и диверсии с территории Прибалтики будут множиться – политолог

Максим Столяров.  
20.04.2026 20:21
  (Мск) , Москва
Украина будет делать всё, чтобы спровоцировать Россию на нападение на Прибалтику, чтобы открыть второй фронт.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский так хотел бы, чтобы Россия напала на страны Балтии, чтобы Россия начала вести войну на два фронта, так хотел бы, чтобы Запад наконец послал своих солдат против России.

России это не нужно. Для России это было бы стратегически неправильным решением – война на два фронта никому никогда не была нужна. К тому же понятно, что претензий к странам Запада территориальных у России нет и не было.

Поэтому, я думаю, что по мере приближения к завершению конфликта, то есть к переходу под контроль России оставшихся частей Донбасса, мы можем увидеть какие-то провокации. Вот, как была история с беспилотниками из стран Балтии.

Я вполне допускаю, что это могла быть история для того, чтобы втянуть Россию в конфликт с этими странами. Может быть, они не давали эти разрешения, не давали, а может быть, Зеленский никого не спрашивал и дал команду запустить эти беспилотники, потому что от него-то не убудет.

Латвия и Эстония не будут его ругать, а тут того глядишь, может быть, Россия нанесёт по ним ответный удар», – рассуждал Наумов.

«Поэтому, я думаю, что по мере приближения возможны провокации, но я не вижу сейчас потенциала для того, чтобы конфликт расширился на несколько таких театров военных действий», – добавил эксперт.

