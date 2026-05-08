Разведчик объяснил, как Россия может воспользоваться противостоянием США и Китая

России нужно воспользоваться противостоянием США и Китая, и собрать вокруг себя те страны, которые не хотят примыкать ни к одному, ни к другому лагерю.

Об этом на канале «Лекторий Россия» заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы конкурировать в следующем мире, нам придётся выстраивать своё большое экономическое пространство. То есть надо будет искать союзников, с которыми мы вместе будем выстраивать наш ареал, где будут дружественные нам принципы, дружественные нам системы, дружественные нам платформы технологические и так далее. Это, во-первых, те страны, которые оказались в том же положении между Соединенными Штатами и Китаем: Индия, Иран, Юго-Восточная Азия, возможно, Западная Европа, которой тоже некуда деваться. Китайский и американский блоки начинают конкурировать между собой все жестче и жестче. А в это время нам, и не только нам, нужно будет собирать свое пространство, где мы можем каким-то образом создать себе достаточно критической массы рынка для того, чтобы иметь нормальную экономическую жизнь. Потому что на маленьком рынке, как у нас, 150 миллионов, вы не можете развернуть большие проекты, вы не можете построить большие компании», – сказал Безруков.