Западные санкции не работают, поэтому Украине пора переходить к атакам российского торгового фота по всему миру.

Об этом на своём канале заявил участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

46 танкеров. Уже их под санкциями 632. Народ, это ни о чём. В России почти две тысячи танкеров разного типа. Поэтому 46 – это ни о чём», – рассуждал Лапин.

«Лучшие санкции вводят ВСУ. Есть много моментов в 20 пакете санкций ЕС. 36 предприятий российской нефтегазовой отрасли попали под санкции – нормально.

«Я считаю, нам нужно их топить. Ну а что, Иран ведь топит, Америка топит, Израиль топит. Почему мы не должны топить?

Желательно, конечно, топить, когда они пустые, или идут на загрузку. Потому что если с нефтью, нам предъявят за экологию.

Но по-другому никак. Потому что лучшие санкции вводят ВСУ. Если москали могут Шахедом попасть в поезд за несколько тысяч километров, а мы можем бить по российским заводам и пароходам – мы должны работать именно над этим.

Тогда страховые компании не будут страховать флот, и россиянам будет хуже», – подытожил он.