«Санкций явно недостаточно» – в Киеве требуют топить российские суда по всему миру

Вадим Москаленко.  
24.04.2026 18:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Западные санкции не работают, поэтому Украине пора переходить к атакам российского торгового фота по всему миру.

Об этом на своём канале заявил участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные санкции не работают, поэтому Украине пора переходить к атакам российского торгового фота по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Лучшие санкции вводят ВСУ. Есть много моментов в 20 пакете санкций ЕС. 36 предприятий российской нефтегазовой отрасли попали под санкции – нормально.

46 танкеров. Уже их под санкциями 632. Народ, это ни о чём. В России почти две тысячи танкеров разного типа. Поэтому 46 – это ни о чём», – рассуждал Лапин.

«Я считаю, нам нужно их топить. Ну а что, Иран ведь топит, Америка топит, Израиль топит. Почему мы не должны топить?

Желательно, конечно, топить, когда они пустые, или идут на загрузку. Потому что если с нефтью, нам предъявят за экологию.

Но по-другому никак. Потому что лучшие санкции вводят ВСУ. Если москали могут Шахедом попасть в поезд за несколько тысяч километров, а мы можем бить по российским заводам и пароходам – мы должны работать именно над этим.

Тогда страховые компании не будут страховать флот, и россиянам будет хуже», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Санкций явно недостаточно» – в Киеве требуют топить российские суда по всему миру

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить