ТЦК похищают священников ради устрашения и обменного фонда

Максим Столяров.  
06.05.2026 19:44
  (Мск) , Москва
Дзен, Политические репрессии, Религия, Украина, Церковь


Всё более учащающиеся случаи отлова священников УПЦ силами ТЦК свидетельствует о том, что киевское руководство набирает обменный фонд.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Спас», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может наступить момент в войне, когда сегодняшние гонения покажутся ещё цветочками, могут быть ещё более страшные вещи по отношению к священству и даже к мирянам. Это действия политиканов, связанные с тем, чтобы используя каноническую церковь, торговаться на переговорах, торговаться даже с какими-то силами на Западе, типа Такера Карлсона, которые говорят: смотрите, их же гонят. Хорошо, дайте нам уступки, мы их не будем гнать. Это торговля людей, которые ни во что и ни в кого не верят, для которых церковь – предмет торга», –  сказал бывший узник киевского режима, православный публицист Ян Таксюр.

Военный священник иеромонах Пахомий (Шепель) добавил, что действительно людоловы ТЦК похищают церковных служителей для устрашения, а не для того, чтобы бросить их на фронт.

«Это сиди и бойся, настолько не отсвечивай, что действительно возьмут, приедут, руки в наручники и пошёл. А конечный результат не показывается. Может есть, но я не видел видео, чтобы священника взяли – вот он на обучении, а вот он идёт в атаку с автоматом. Это действительно момент устрашения. Ты не на правильной стороне, ты не в правильной церкви», – сказал Пахомий.

