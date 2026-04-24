«ТЦК вычистила под ноль украинские сёла» – генерал Кривонос

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 22:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 18
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина


В украинских селах практически не осталось людей, которые могут работать на сельхозтехнике.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Власть всяческая душит село. В селе люди не остаются, потому что нет работы. И село вымирает. Властям это очень нужно. Властям это очень хорошо. Я уже не говорю, что власть подчистила всех способных работать на земле. И у нас постоянно уже последние несколько лет просто нет тех людей, которые могли бы работать. Нет трактористов, нет комбайнеров. Это самая большая проблема.

Живущий в селе официально свободный, а на деле – полукрепостной, потому что ему некуда уехать. Он живет в своем дворе, живет в своем селе, ТЦК приходит и говорит: «Добрый вечер, мы из ТЦК». В городе гораздо проще спрятаться человеку. И надо понимать, мы село вычистили практически под ноль… Города, простите, еще жируют», – заключил Кривонос.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «ТЦК вычистила под ноль украинские сёла» – генерал Кривонос

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить