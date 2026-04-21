Трубопровод «Дружба» снова сломаем в любой момент – укро-политолог

Владимир Зеленский первым сделает шаг на встречу новому венгерскому правительству и разблокирует трубопровод «Дружба», однако он всегда может сломаться снова.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперта спросили: «что будет сначала: разблокировка кредита Украине 90 млрд, или нефть потечёт по «Дружбе»?».

«Думаю, скорее, это будет как-то синхронизировано, но я не исключаю, что нефть или вода – техническое вещество должно потечь по «Дружбе» сначала. Всё-таки Украина находится на этапе организации встречи между Зеленским и Мадьяром, и я думаю, что Украина может сделать символические уступки Мадьяру. В любой момент трубопровод снова может сломаться, мы же это прекрасно понимаем. Мы видим, как он сломан, этот трубопровод. Орбан ещё не успел уйти, а нефть уже появилась, возможности поставки её появились», – ответил Бортник.

