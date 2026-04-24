«У нас львиная доля евреев во власти»: генерал ВСУ не понимает, зачем бороться с антисемитизмом

Новый закон об антисемитизме – чистая манипуляция, он вреден для Украины.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал недоволен подписанным диктатором Зеленским законом об ответственности за антисемитизм, сказав, что относится к этому отрицательно.

Кривонос утверждает, что Украина якобы имеет самые низкие показатели антисемитизма.

«Я уж не говорю, какое количество семитов находится в руководстве нашей страны, Верховной раде. Какое количество в процентном отношении? Это львиная доля народных депутатов. В кабинете министров какая доля евреев находится непосредственно? Вы придумали закон об антисемитизме в Украине, ну смешно и просто ерунда. какой-то хлам», – негодует укро-генерал.

По его словам, этим законом избранных отделили от других народов.

«У нас огромное количество других национальностей. Они что, не избранные? Они не полноценные граждане этой страны. Это неправильно, это манипуляция. И пользы власти это не принесет, несмотря на то, что некоторые представители этой власти относятся к тем, кого они хотят защитить.

Я уже не говорю, что это реальная манипуляция. И мне неприятно, что власть так делает», – заявил Кривонос.