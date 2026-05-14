Украинская вертикаль власти начинает неумолимо разрушаться – Бондаренко
Ни один из ставленников экс-главы президентского офиса Андрея Ермака не пришёл на суд поддержать своего покровителя, что говорит о начале конца выстроенной им вертикали власти.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«28 ноября прошлого года Ермака отправили в отставку. Но уйдя, Ермак остается. Ермак де-факто возглавлял бэк-офис Зеленского. Ни один человек, которого назначил Ермак на те или иные должности, не ушел в отставку. Все люди Ермака оставались на своих постах.
Более того, Ермак принимал людей там… раздавал указания, по звонку Ермака принимались кадровые решения в стране. Он оставался у власти.
То, что ни один из людей Ермака не пришёл на суд поддержать, многие попытались спрятать головы, как страусы, показывает, что, наверное, дело очень серьезное», – отметил Бондаренко.
«И, вполне возможно, что следом начнет рушиться вертикаль, созданная Ермаком.
Но при этом сам Буданов не стал полноценным заменителем Ермака в политическом плане. И, соответственно, сейчас, очевидно, эта модель, эта структура начинает рушиться», – добавил он.
