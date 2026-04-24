В ВСУ серьёзный кризис управления – нацист Стерненко

Вадим Москаленко.  
24.04.2026 19:42
  (Мск) , Киев
«Корпусная реформа» ВСУ полностью провалилась.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник Зеленского по дронам, нацист и убийца Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас распространена практика того, что бригады воюют прикомандированными подразделениями. У нас почти нет бригад, которые полностью воюют своим составом.

Я знаю один недавний пример, когда у бригады забрали её батальон, и из-за этого у неё просели боевые возможности. И чтобы эти возможности восстановить, не вернули её батальон, а прикомандировали чужой.

Вот так оно и работает. Вернее, не работает. И это очень большая проблема, потому что даже человечные командиры, когда воюют прикомандированными силами, по-другому к ним относятся. Потому что это не их подразделение», – указал Стерненко.

«Мы более года переходили на корпусную систему. Но корпуса, за редким исключением, не работают. Они есть на бумаге, но на практике – ручное управление.

Я знаю один корпус на очень важном участке фронта. Общался с командованием, и спросил – вот у вас де-юре определённое количество бригад, а каким количеством бригад вы реально командуете? Мне ответили – одной.

Они есть на бумаге, но фактически у нас кризис управления», – добавил он.

