Вернувшийся из польского плена археолог Бутягин обещает и дальше работать в Крыму
Возвращенный из польского плена российский археолог Александр Бутягин будет продолжать заниматься раскопками в Крыму. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам археолога, на территории республики у него еще много незаконченной работы.
«Я собираюсь это делать, собственно, всё-таки археология — это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь, и если меня разбудить, ночью сказать: «Ты кто?» Я, конечно, скажу, что я археолог, и исследования не закончены, даже не доведены до какого-то логического завершения, они должны продолжаться, я не вижу причин завершать их», – заявил Бутягин.
Напомним, археолога задержали в Польше по запросу Украины, которая обвиняла его в незаконных раскопках в Крыму, Бутягину грозила экстрадиция. После пяти месяцев заключения на польско-белорусской границе произошел обмен по формуле 5 на 5 человек. Помимо Бутягина, освобождена еще одна российская гражданка – супруга военнослужащего из Приднестровья. В обмен на них Москва отдала двух молдавских шпионов.
