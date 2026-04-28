Польша освободила российского археолога, которому угрожала депортация на Украину. В ответ Варшава получила ценного агента

Михаил Рябов.  
28.04.2026 14:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 875
 
Дзен


Российский археолог Александр Бутягин, которому после ареста в Польше угрожала депортация на Украину по обвинению в раскопках в Крыму, был освобожден сегодня в рамках состоявшегося обмена на белорусско-польской границе.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Обмен прошел по формуле 5 на 5 человек. Помимо Бутягина, освобождена еще одна российская гражданка – супруга военнослужащего из Приднестровья. В обмен на них Москва отдала двух молдавских шпионов.

Известно, что Варшава получила в свою очередь члена «Союза поляков в Беларуси» Анджея Почобута, работавшего журналистом польских СМИ в Минске. После подавления Беломайдана он был осужден на 8 лет за разжигание межнациональной розни и призывы к деятельности во вред белорусской нацбезопасности.

Интересно, что Почобута приехал встречать лично премьер Дональд Туск – ценного агента уже пообещали наградить президентским орденом и пригласили на церемонию в канцелярию главы государства. Посольство США в Варшаве также выступило с заявлением, где подчеркнуло свое участие в судьбе Почобута.

Белоруссия в свою очередь также вернула своих работников госбезопасности.

«Среди освобожденных в том числе граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны», – сообщило госагентство Белта.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить