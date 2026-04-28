Польша освободила российского археолога, которому угрожала депортация на Украину. В ответ Варшава получила ценного агента
Российский археолог Александр Бутягин, которому после ареста в Польше угрожала депортация на Украину по обвинению в раскопках в Крыму, был освобожден сегодня в рамках состоявшегося обмена на белорусско-польской границе.
Обмен прошел по формуле 5 на 5 человек. Помимо Бутягина, освобождена еще одна российская гражданка – супруга военнослужащего из Приднестровья. В обмен на них Москва отдала двух молдавских шпионов.
Известно, что Варшава получила в свою очередь члена «Союза поляков в Беларуси» Анджея Почобута, работавшего журналистом польских СМИ в Минске. После подавления Беломайдана он был осужден на 8 лет за разжигание межнациональной розни и призывы к деятельности во вред белорусской нацбезопасности.
Интересно, что Почобута приехал встречать лично премьер Дональд Туск – ценного агента уже пообещали наградить президентским орденом и пригласили на церемонию в канцелярию главы государства. Посольство США в Варшаве также выступило с заявлением, где подчеркнуло свое участие в судьбе Почобута.
Белоруссия в свою очередь также вернула своих работников госбезопасности.
«Среди освобожденных в том числе граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны», – сообщило госагентство Белта.
