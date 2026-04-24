«Во всей красе»: на Украину надвигается Руина – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 19:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украина приближается к Руине [термин, описывающий  междоусобицу и раздрай в Малороссии во второй половине XVII века].

Об этом в в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Первые признаки нарастающей Руины – это, во-первых, феодализация страны, то есть появление уездных феодалов со своими силовыми структурами. У нас это частично происходит, но пока война… это всё-таки как-то консолидирует даже.

А вот всё чаще слышишь в разговорах, что люди, которые общаются с мэрами, что жалуются при любом удобном случае на то, что Киев у нас забрал подоходный налог под предлогом войны. И, соответственно, мы те вопросы, которые требуют от нас наши горожане, живущие в нашей общине, решить не можем, потому что вот Киев виноват. И это рано или поздно приведёт к конфликтным отношениям центра и регионов», – сказал укро-эксперт.

Еще одним символом он считает убегавших в Киеве от террориста полицейских.

«Это уже вполне признак Руины, когда полицейские воспринимаются не как защитники, а как угроза, равно как ТЦКшники, когда благодаря их работе, по сути, как контент-мейкеров, в том числе для российских пропагандистов, они воспринимаются едва ли не хуже врага. Подобно тому, как воспринимали полицаев во время оккупации Украины в Отечественную войну.

Это и есть развал правовой правоохранительной системы, её коррумпированность, криминализация. Это и есть признаки приближающейся Руины.

А дальше возникает борьба за власть: кто гетман, борьба за право вершить суд и власть на своей территории. Это уже второй этап», – заявил Золотарев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Во всей красе»: на Украину надвигается Руина – киевский политтехнолог

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить