«Во всей красе»: на Украину надвигается Руина – киевский политтехнолог
Украина приближается к Руине [термин, описывающий междоусобицу и раздрай в Малороссии во второй половине XVII века].
Об этом в в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Первые признаки нарастающей Руины – это, во-первых, феодализация страны, то есть появление уездных феодалов со своими силовыми структурами. У нас это частично происходит, но пока война… это всё-таки как-то консолидирует даже.
А вот всё чаще слышишь в разговорах, что люди, которые общаются с мэрами, что жалуются при любом удобном случае на то, что Киев у нас забрал подоходный налог под предлогом войны. И, соответственно, мы те вопросы, которые требуют от нас наши горожане, живущие в нашей общине, решить не можем, потому что вот Киев виноват. И это рано или поздно приведёт к конфликтным отношениям центра и регионов», – сказал укро-эксперт.
Еще одним символом он считает убегавших в Киеве от террориста полицейских.
«Это уже вполне признак Руины, когда полицейские воспринимаются не как защитники, а как угроза, равно как ТЦКшники, когда благодаря их работе, по сути, как контент-мейкеров, в том числе для российских пропагандистов, они воспринимаются едва ли не хуже врага. Подобно тому, как воспринимали полицаев во время оккупации Украины в Отечественную войну.
Это и есть развал правовой правоохранительной системы, её коррумпированность, криминализация. Это и есть признаки приближающейся Руины.
А дальше возникает борьба за власть: кто гетман, борьба за право вершить суд и власть на своей территории. Это уже второй этап», – заявил Золотарев.
