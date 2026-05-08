ВС РФ проводят перегруппировку перед наступлением – укроэксперт

Российская армия проводит перегруппировку войск в преддверии будущего летне-осеннего наступления.

Об этом в эфире видеоблога Nemyria Live заявил полковник запаса, украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Машовца, на ряде направлений происходит усиление, но эти войска сейчас держатся во втором эшелоне, чтобы не раскрыть направление основного удара.

«Они проводят перегруппировку части сил и средств на целом ряде направлений. Ну, например, на Добропольском направлении, очевидно происходит усиление полосы 2-й и сорок и 52-й армии, там уже отмечаются силы и средства из состава других армий, которые туда для усиления, очевидно, перемешены. Я уже упоминал 76-ю дивизию, из состава 90-й танковой дивизии, по-моему, два полка переброшены в эту полосу под Покровск и так далее.

В свою очередь, на Гуляйпольском направлении тоже, в операционную зону группировки войск «Восток» часть сил и средств была перемещена, в первую очередь из состава соединений морской пехоты, задействованы оперативные резервы. Ну, то есть, они готовятся на целом ряде направлений, наращивают состав сил и средств. Просто, насколько я понимаю, они сейчас пока во втором эшелоне держатся для того, чтоб не раскрыть направление будущей активизации», – заявил Машовец.