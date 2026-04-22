Украина проводит последовательную политику по искоренению русского языка, признала в ходе презентации в Минкульте Украины замглавы Зе-офиса Елена Ковальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наличие очень легкого доступа к русской культуре – это и есть уже проблема. Давайте посмотрим, что было сделано за последние годы в Украине, где русский язык, русский контент в рамках политики государства, в рамках закона декоммунизации и так далее де-юре уже исчезает. Мы отдаем должное и понимаем, что просто переходим сейчас на вторую стадию этого процесса», – сказала чиновница.

При этом она утверждает, что «украинская культура, украинская идентичность – это элемент национальной безопасности», а не просто развлекательный контент.

«Даже если мы говорим о мультике или о колыбельной, это тоже стало в нашем контексте элементом национальной безопасности… Язык используется как оружие фактически», – считает Ковальская.

Ранее СМИ США сообщали, что в офисе Зеленского все говорят на русском языке и воруют.